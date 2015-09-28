В Израиле пройдет международный топливный саммит

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 10-11 ноября в Тель-Авиве (Израиль) состоится саммит, посвященный видам топлива (Fuel Choices-2015). Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, основным организатором мероприятия является Кабинет министров Израиля.

На мероприятии примут участие премьер-министр Израиля, бизнесмены, финансисты и исследователи в области альтернативного топлива и смарт транспорта.

Отметим, что основной целью Израиля является сокращение до 60% потребления нефти в стране до 2025 года.