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    В Израиле пройдет международный топливный саммит

    Основной целью Израиля является сокращение до 60% потребления нефти в стране до 2025 года

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 10-11 ноября в Тель-Авиве (Израиль) состоится саммит, посвященный видам топлива (Fuel Choices-2015). Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, основным организатором мероприятия является Кабинет министров Израиля.

    На мероприятии примут участие премьер-министр Израиля, бизнесмены, финансисты и исследователи в области альтернативного топлива и смарт транспорта.

    Отметим, что основной целью Израиля является сокращение до 60% потребления нефти в стране до 2025 года. 

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