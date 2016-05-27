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    ​В Израиле назвали турецкий маршрут выгодным для транспортировки газа

    Генконсул Израиля в Стамбуле: Энергетический фактор в будущем может сыграть переломную роль в укреплении доверия между Турцией и Израилем

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Наиболее подходящий маршрут для транспортировки израильского газа проходит через территорию Турции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный консул Израиля в Стамбуле Шаи Кохен.

    "Я полностью согласен с мыслью о том, что наиболее подходящий маршрут транспортировки израильского газа проходит через турецкую территорию. С геополитической точки зрения очень трудно диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов без участия Турции. Частный сектор уже давно завершил подготовительные работы. Реализация проекта - лишь вопрос времени", - сказал израильский дипломат в интервью агентству Anadolu.

    Он заявил также о важности заключения газового соглашения между двумя странами после завершения процесса нормализации отношений.

    "Энергетический фактор в будущем может сыграть переломную роль в укреплении доверия между Турцией и Израилем", - добавил Кохен.

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