В Измире начался 4-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает турецкое бюро Report, форум проходит под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара. По итогам мероприятия подписан протокол, предусматривающий развитие сотрудничества в энергетическом секторе.

В открытии форума также принимает участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

В рамках форума пройдут встречи делегаций двух стран.