В Измире начался 4-й Азербайджано-турецкий энергетический форум
Энергетика
- 04 сентября, 2025
- 13:44
В Измире начался 4-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.
Как сообщает турецкое бюро Report, форум проходит под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара. По итогам мероприятия подписан протокол, предусматривающий развитие сотрудничества в энергетическом секторе.
В открытии форума также принимает участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.
В рамках форума пройдут встречи делегаций двух стран.
