    В Измире начался 4-й Азербайджано-турецкий энергетический форум

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 13:44
    В Измире начался 4-й Азербайджано-турецкий энергетический форум

    В Измире начался 4-й Азербайджано-турецкий энергетический форум.

    Как сообщает турецкое бюро Report, форум проходит под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара. По итогам мероприятия подписан протокол, предусматривающий развитие сотрудничества в энергетическом секторе.

    В открытии форума также принимает участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

    В рамках форума пройдут встречи делегаций двух стран.

