В июне SOCAR поставила в Украину 24,3 тыс. тонн дизтоплива

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, в июне поставила 78,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, в июне поставила 78,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно информации, 24,3 тыс. тонн этого объема были переданы SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании SOCAR в Украине.

Всего за июнь в Украину было поставлено 533 тыс. тонн дизельного топлива. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце из России было импортировано 197 тыс. тонн дизельного топлива, что на 15% меньше, чем в июне 2020 года. Среди импортеров российского дизтоплива оказались компании Bel Petrol Trading и БРСМ-Нафта. Так, в июне Bel Petrol Trading импортировала 17,7 тыс. тонн, а "БРСМ-Нафта" - 16,3 тыс. тонн дизельного топлива. Кроме того, для компании WOG поставлено 8,1 тыс. тонн, Libro Trading - 7,3 тыс. тонн дизельного топлива.

В прошлом месяце из Беларуси в Украину было поставлено 175,2 тыс. тонн дизельного топлива, что на 17,3% меньше годового показателя. Причина такого снижения связана с проведением ремонтных работ на Мозырском НПЗ в Беларуси и снижением объемов переработки нефти на НПЗ "Нафтан".

Но, несмотря на это, снижение поставок этого вида топлива на рынок страны из Беларуси было компенсировано поставками с других направлений. Так, в частности, в прошлом месяце поставки дизельного топлива из Литвы выросли почти на 50% по сравнению с июнем 2020 года и составили 73,3 тыс. тонн.

Объем ввозимого через порты дизельного топлива за прошедший месяц составил 87 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в том же месяце 2020 года. Из этих объемов 54 тыс. тонн пришлось на долю Турции. Кроме того, в прошлом месяце из Туркменистана было поставлено 12,6 тыс. тонн, из Греции - 7,8 тыс. тонн.

Кроме того, в прошлом месяце в Украину было ввезено 2 тыс. тонн дизельного топлива из Малайзии, 700 тонн из Израиля и 200 тонн из Индии.