​В июне SOCAR экспортировал 1,676 млн. тонн нефти

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 159 574 тонн, Супса (Черное море, Грузия) 176 120 тонн, Джейхан (Средиземное море, Турция) 1 340 337 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, по сравнению с июнем 2015 года экспорт сырой нефти из порта Супса сократился на 48,1% или 162,9 тыс. тонн, а из порта Джейхан - на 30,4% или 585,4 тыс. тонн.

В целом, за январь-июнь из порта Новороссийск экспортировано 479 073 тонн, порта Супса - 1 217 067 тонн, порта Джейхан - 8 536 793 тонн, Кулевского терминала - 14 946 тонн сырой нефти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт из порта Новороссийск сократился на 29,4% или 198 973 тонн, из порта Супса - на 20,2% или 307 833 тонн, из порта Джейхан - 7,3% или 667 154 тонн.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

В июне на мировом рынке стоимость сырой нефти марки Brent составила 48,34 долларов за баррель, Urals - 47,15 долларов за баррель, BTC FOB Ceyhan - 49,41 долларов за баррель.