В Исмаиллы будут перебои с электроснабжением
Энергетика
- 02 сентября, 2025
- 08:53
В ряде сел Исмаиллинского района будут перебои в электроснабжении.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, в связи с работами по усилению на 110-кВ воздушной линии "Габала-1" с 09:00 до 17:00 в селах Буйнуз, Истису, Галаджик, Сумагаллы, Топчу, а также в ряде объектов предпринимательства в Исмаиллинском районе возникнут ограничения в подаче электроэнергии.
После завершения работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.
Последние новости
09:15
В августе в Азербайджане от отравлений умерли четыре человекаЗдоровье
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.09.2025)Финансы
08:53
В Исмаиллы будут перебои с электроснабжениемЭнергетика
08:47
В США анонсировали выступление ТрампаДругие страны
08:20
Фото
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:14
РФ атаковала беспилотниками Киевскую область, есть погибший и раненыеДругие страны
08:05
Трамп: Израилю придется завершить войну в секторе ГазаДругие страны
07:56
Два человека утонули в водоканале Тахтакёрпю-ДжейранбатанПроисшествия
07:43