В Исмаиллы будут перебои с электроснабжением

В ряде сел Исмаиллинского района будут перебои в электроснабжении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с работами по усилению на 110-кВ воздушной линии "Габала-1" с 09:00 до 17:00 в селах Буйнуз, Истису, Галаджик, Сумагаллы, Топчу, а также в ряде объектов предпринимательства в Исмаиллинском районе возникнут ограничения в подаче электроэнергии.

После завершения работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.