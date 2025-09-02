    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Исмаиллы будут перебои с электроснабжением

    Энергетика
    • 02 сентября, 2025
    • 08:53
    В Исмаиллы будут перебои с электроснабжением

    В ряде сел Исмаиллинского района будут перебои в электроснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, в связи с работами по усилению на 110-кВ воздушной линии "Габала-1" с 09:00 до 17:00 в селах Буйнуз, Истису, Галаджик, Сумагаллы, Топчу, а также в ряде объектов предпринимательства в Исмаиллинском районе возникнут ограничения в подаче электроэнергии.

    После завершения работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.

