В Ираке готовятся нарастить добычу нефти

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году стоит ожидать роста цен на нефть на фоне падения мировых запасов и увеличения спроса в Китае и Индии. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом министр энергетики Ирака Джаббар Аль-Луаиби сообщил журналистам в Багдаде.

"Я вижу большую вероятность того, что в первом квартале нефтяной рынок придет в состояние баланса", - сказал Аль-Луаиби.

Отметим, что Ирак, являющийся вторым по величине производителем ОПЕК, добывал в октябре в среднем 4,36 млн баррелей в день нефти против 4,83 млн баррелей/день годом ранее. Страна активно готовится и к наращиванию добычи после сворачивания соглашения ОПЕК+. Например, ожидается, что в январе правительство Ирака выдаст китайской ZhenHua Oil Co разрешение на разработку месторождения неподалеку от Багдада.

В последние недели Ирак начал тестовую добычу на месторождении Subba, пригласил ряд компаний принять участие в строительстве экспортного нефтепровода от Киркука до турецкой границы, начал процесс покупки месторождения Majnoon у Royal Dutch Shell и объявил о планах пригласить международные энергетические компании разрабатывать месторождения, которые находятся в совместном ведении с Кувейтом и Ираном.