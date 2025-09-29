Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Имишли возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 29 сентября, 2025
    • 09:48
    В Имишли возникнут перебои в газоснабжении

    В Имишли сегодня с 10:00 возникнут перебои в газоснабжении.

    Как сообщает муганское бюро Report, подача газа будет ограничена в связи с испытательными работами на газопроводе.

    До завершения работ подача газа на улицах Нефтчиляр, А.Шадлински, Кюр, Э.Гурбанов, Г.Шыхлински, Телестудия, а также в селах Расуллу, Магомедли, Ялавадж, Джафарли, Оруджлу, Агамамедли, Алигуллар, Мурадханлы Имишлинского района будет временно ограничена. Перебои затронут в целом 3 364 абонента.

    Bu gün İmişlidə 3 mindən çox abonentin qazı kəsiləcək

