В Имишли возникнут перебои в газоснабжении
Энергетика
- 29 сентября, 2025
- 09:48
В Имишли сегодня с 10:00 возникнут перебои в газоснабжении.
Как сообщает муганское бюро Report, подача газа будет ограничена в связи с испытательными работами на газопроводе.
До завершения работ подача газа на улицах Нефтчиляр, А.Шадлински, Кюр, Э.Гурбанов, Г.Шыхлински, Телестудия, а также в селах Расуллу, Магомедли, Ялавадж, Джафарли, Оруджлу, Агамамедли, Алигуллар, Мурадханлы Имишлинского района будет временно ограничена. Перебои затронут в целом 3 364 абонента.
