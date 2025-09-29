В Имишли возникнут перебои в газоснабжении

В Имишли сегодня с 10:00 возникнут перебои в газоснабжении.

Как сообщает муганское бюро Report, подача газа будет ограничена в связи с испытательными работами на газопроводе.

До завершения работ подача газа на улицах Нефтчиляр, А.Шадлински, Кюр, Э.Гурбанов, Г.Шыхлински, Телестудия, а также в селах Расуллу, Магомедли, Ялавадж, Джафарли, Оруджлу, Агамамедли, Алигуллар, Мурадханлы Имишлинского района будет временно ограничена. Перебои затронут в целом 3 364 абонента.