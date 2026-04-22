В Хырдалане будут локальные отключения света
Энергетика
- 22 апреля, 2026
- 23:38
В городе Хырдалане Абшеронского района будут локальные перебои в электроснабжении.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, отключения будут введены в связи с ремонтно-ревизионными работами на электрических линиях.
"В связи с этим 23 апреля с 10:30 до 15:30 в Хырдалане местами будут ограничения в подаче электроэнергии. После завершения ремонтно-ревизионных работ территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - указали в ОАО.
