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В ходе биржевых торгов опустилась цена газа в Европе

В ходе биржевых торгов опустилась цена газа в Европе Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $900 за тыс. куб. м впервые с ноября.
Энергетика
31 декабря 2021 г. 16:13
В ходе биржевых торгов опустилась цена газа в Европе

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $900 за тыс. куб. м впервые с ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до ниже $870 за 1 тыс. куб. м, или €74,325 за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в два раза.

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Версия на азербайджанском языке Avropada qazın qiyməti 900 dollardan aşağı düşüb

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