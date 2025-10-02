В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении
Энергетика
- 02 октября, 2025
- 22:14
В Хатаинском районе Баку подача газа будет частично приостановлена.
Как сообщили Report в ПО "Азеригаз", 3 октября с 10:00 в связи с монтажными работами будет приостановлена подача газа на улицах Джаваншира, Садыгджана, 8 Ноября, Зыхской трассе, Абилова и ул. Комбинат.
Последние новости
23:13
Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из АзербайджанаВнешняя политика
23:08
Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, ТуркменистанаВнешняя политика
22:46
Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с АрмениейВнешняя политика
22:35
Россия введет безвизовый режим для граждан КитаяВ регионе
22:27
Президент РФ: Трамп - комфортный собеседник, хоть и любит эпатажВ регионе
22:14
В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в газоснабженииЭнергетика
21:55
Путин считает, что управление в Газе следует передать администрации АббасаВ регионе
21:40
МИД Венесуэлы: У Азербайджана очень сильная внешняя политика - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
21:28