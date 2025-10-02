В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении

В Хатаинском районе Баку подача газа будет частично приостановлена.

Как сообщили Report в ПО "Азеригаз", 3 октября с 10:00 в связи с монтажными работами будет приостановлена подача газа на улицах Джаваншира, Садыгджана, 8 Ноября, Зыхской трассе, Абилова и ул. Комбинат.