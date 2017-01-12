В Ханое состоится первое заседание азербайджано-вьетнамской межправкомиссии

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 16 января в Ханое (Вьетнам) состоится заседание азербайджано-вьетнамской межправкомиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Азербайджана.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев, с вьетнамской стороны - министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Анх.

На заседании ожидается обмен информацией по социально-экономическому развитию стран, состоятся обсуждения текущих связей между странами в различных отраслях, а также перспектив развития сотрудничества. На заседании будут рассмотрены новые предложения по сотрудничеству в энергетической, торговой, сельскохозяйственной, транспортной, культурной и иных сферах.

Согласно статданным вьетнамской стороны, в первой половине 2016 года товарооборот между странами составил 51,9 млн. долларов. Объемы экспорта в Азербайджан составили 4,5 млн. долларов, импорта из Азербайджана – 47,3 млн. долларов.

Сотрудничество двух стран в энергетическом секторе является приоритетным. Отметим, что в 2015 году Нефтегазовая корпорация Petrovietnam и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписали меморандум взаимопонимания о сотрудничестве.

Вьетнам заинтересован в участии Азербайджана в расширении и модернизации нефтеперерабатывающего сектора, разведке и разработке нефтяных месторождений на Каспии, перенятии опыта Азербайджана в подготовке кадров нефтегазовой отрасли, реализации совместных проектов в сфере торговли сырой нефтью, газом и нефтепродуктами. Также планируется изучить возможности сотрудничества в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

По итогам первого заседания азербайджано-вьетнамской межправкомиссии будет подписан протокол.