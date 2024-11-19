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В Гяндже в некоторых районах возникли перебои в подаче электроэнергии, ИВ объясняет это ремонтными работами

В Гяндже в некоторых районах возникли перебои в подаче электроэнергии, ИВ объясняет это ремонтными работами 14:24
Энергетика
19 ноября 2024 г. 14:36
В Гяндже в некоторых районах возникли перебои в подаче электроэнергии, ИВ объясняет это ремонтными работами

В Гяндже произошли перебои в подаче электроэнергии из-за восстановления и перемещения подземных электрических кабелей, на некоторых улицах и проспектах не работают светофоры.

Как сообщает западное бюро Report, в районы, где не работают светофоры, привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции (ДПС), которые регулируют движение транспорта.

В ответ на запрос Report в Исполнительной власти города Гянджи сообщили, что в настоящее время на нескольких улицах города проводится асфальтирование дорог.

"В связи с этим выполняются работы по перемещению подземных электрических кабелей и восстановлению неисправных. После завершения работ перебои в подаче электроэнергии будут устранены, и будет восстановлена работа светофоров".

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb, icra hakimiyyəti bunu təmir işləri ilə əlaqələndirib

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