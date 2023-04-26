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В Гусаре будет ограничена подача газа

В Гусаре будет ограничена подача газа Сегодня будет временно прекращена подача газа в Гусарском районе.
Энергетика
26 апреля 2023 г. 09:40
В Гусаре будет ограничена подача газа

Сегодня будет временно прекращена подача газа в Гусарском районе.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе "Шахдаг" 26 апреля с 10:00 до 17:00 планируется приостановить подачу газа от газораспределительной станции (ГРС) "Гусар-2 линия" и "Шахдаг".

В период проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение части Гусарского района, включая город Гусар.

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