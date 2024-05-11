Ирак не поддержит продление ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+

Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил журналистам, что Багдад уже достаточно сократил добычу нефти и не планирует поддерживать продление ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил журналистам, что Багдад уже достаточно сократил добычу нефти и не планирует поддерживать продление ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Мы не будем договариваться о продлении каких-либо сроков сокращения добычи на следующей встрече ОПЕК+", - приводит слова министра агентство.

Отметим, что с первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действие и на второй квартал.

Кроме того, ряд стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.