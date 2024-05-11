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В Азербайджане разработают программу для онлайн-платежей на электрозаправочных станциях

В Азербайджане разработают программу для онлайн-платежей на электрозаправочных станциях В Азербайджане разработают программное обеспечение для предоставления информации о местах расположения электрозаправочных станций (ЭЗС) и возможности совершения онлайн-платежей за потребленную на ЭЗС электроэнергию.
Энергетика
11 мая 2024 г. 13:16
В Азербайджане разработают программу для онлайн-платежей на электрозаправочных станциях

В Азербайджане разработают программное обеспечение для предоставления информации о местах расположения электрозаправочных станций (ЭЗС) и возможности совершения онлайн-платежей за потребленную на ЭЗС электроэнергию.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры.

До 1 июля проект должен быть представлен ОАО "Азеришыг", Министерству цифрового развития и транспорта (включая Азербайджанское агентство наземного транспорта), Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ООО "Центр инноваций"), Национальной конфедерации организаций предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda enerjidoldurma məntəqələrində onlayn ödənişlər üçün proqram təminatı yaradılacaq

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