В Азербайджане разработают программу для онлайн-платежей на электрозаправочных станциях

В Азербайджане разработают программное обеспечение для предоставления информации о местах расположения электрозаправочных станций (ЭЗС) и возможности совершения онлайн-платежей за потребленную на ЭЗС электроэнергию.

В Азербайджане разработают программное обеспечение для предоставления информации о местах расположения электрозаправочных станций (ЭЗС) и возможности совершения онлайн-платежей за потребленную на ЭЗС электроэнергию.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры.

До 1 июля проект должен быть представлен ОАО "Азеришыг", Министерству цифрового развития и транспорта (включая Азербайджанское агентство наземного транспорта), Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ООО "Центр инноваций"), Национальной конфедерации организаций предпринимателей.