В Грузии могут пересмотреть тарифы на газ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии примет окончательное решение о новых тарифах на природный газ в стране максимум 20 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Sputnik, комиссия будет принимать предложения по поводу новых тарифов на газ до 31 марта.

Один из членов комиссии Гоча Шония ранее не исключил возможного роста тарифа на природный газ, заявив, что все станет известно после того, как завершится рассмотрение заявок.

Заявки об установлении тарифа подачи, распределения, пропуска и потребления природного газа в комиссию внесли SOCAR Georgia Gas и "Сакорггаз". Первое рассмотрение вопроса состоялось 1 марта. Тогда комиссия решила предоставить всем заинтересованным компаниям срок до 31 марта, чтобы они смогли представить свои предложения.

Кроме того, на этой неделе заявку о пересмотре тарифа на газ внесла газораспределительная компания "КазТрансГаз – Тбилиси". "КазТрансГаз" внес заявку в комиссию, однако публичное административное рассмотрение пока не началось.