В Госнефтефонде состоялось заседание многосторонней группы EITI

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Госнефтефонде Азербайджана (ГНФАР) состоялось очередное заседание многосторонней группы (МГ) по внедрению Инициативы прозрачности добывающей промышленности (EITI) в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госнефтефонде, на заседании, прошедшем с участием представителей Всемирного банка (ВБ), обсуждены вопросы по обнародованию данных EITI путем интеграции в механизмы отчетности государственных структур, а также технической помощи ВБ по внедрению данного механизма.

На заседании также были обсуждены и приняты соответствующие решения в связи с отчетом EITI за 2015 год, планом деятельности по Азербайджану, принятым правлением EITI, сборником условий анализа влияния EITI в Азербайджане, выполнением рабочего плана на 2016 год, определением целей рабочего плана на 2017 год в соответствии с национальными приоритетами и другими вопросами.

Представители Всемирного банка провели семинар для членов МГ по внедрению механизма обнародования данных EITI путем интеграции в механизмы отчетности государственных структур

Отметим, что EITI является добровольной многосторонней инициативой, поддерживаемой компаниями, правительствами, инвесторами и организациями гражданских обществ. EITI – глобальный стандарт по оценке прозрачности в добывающей сфере. Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности в 2003 году. В 2009 году страна получила награду EITI за достижения в сфере реализации инициативы.