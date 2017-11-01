В годы независимости в Азербайджане добыто 700 млн тонн нефти

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В годы независимости в Азербайджане в общей сложности было добыто 700 млн тонн нефти.

Как передает Report, об этом сообщил советник первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Алекбер Аббасов на проходящей в Баку Каспийской технической конференции и выставке (1-3 ноября).

"В эти дни мы станем свидетелями добычи 2-миллиардной тонны азербайджанской нефти. Миллиардная тонна азербайджанской нефти была добыта в марте 1971 года. Небольшая страна с начала разработки добыла 2 млрд тонн нефти, что является большим событием. Это событие исчисляется с 1871 года. До того времени отчета добычи нефти не проводилось. Для того чтобы добыть 1 млрд тонн нефти потребовалось меньше полувека, всего 46 лет. В этом деле особую роль сыграла независимость Азербайджана. 300 млн тонн было добыто за последние 20 лет бывшей Советской власти, 700 млн тонн - в годы независимости".

А. Аббасов отметил, из 700 млн тонн нефти с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" 460 млн тонн было добыто консорциумом, 240 млн тонн - SOCAR.