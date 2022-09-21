В Гадруте введена в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR

Сегодня в поселке Гадрут Ходжавендского района введена в эксплуатацию новая модульная заправочная станция под брендом SOCAR.

Сегодня в поселке Гадрут Ходжавендского района введена в эксплуатацию новая модульная заправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО SOCAR Petroleum, этот пункт считается полезным для владельцев автотранспортных средств, использующих автомобильную дорогу Физули-Гадрут-Шуша. На указанном АЗС будут предлагаться бензин марки "АИ-92" и дизельное топливо.

Кроме того, на Шушинском направлении "Дороги Победы" планируется ввести в эксплуатацию еще одну АЗС модульного типа.

Ранее ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию модульные АЗС в Шушинском и Агдамском районах. Последняя сданная в эксплуатацию АЗС расположена в селе Эйвазлы Губадлинского района. Всего ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах четыре АЗС.

В настоящее время на территории страны действуют 43 сети АЗС и 11 баз нефтяных терминалов под брендом SOCAR.



ЗАО SOCAR Petroleum, имеющий единственный в стране терминал сжиженного природного газа (CNG) и сеть CNG, является лидером в стране по продажам экологически чистого топлива CNG. На АЗС, работающих под брендом SOCAR, имеется ряд преимуществ для клиентов, в том числе возможность проверки точности объема топлива.