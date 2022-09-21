О нас

В Гадруте введена в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR

В Гадруте введена в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR Сегодня в поселке Гадрут Ходжавендского района введена в эксплуатацию новая модульная заправочная станция под брендом SOCAR.
Энергетика
21 сентября 2022 г. 15:51
В Гадруте введена в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR

Сегодня в поселке Гадрут Ходжавендского района введена в эксплуатацию новая модульная заправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО SOCAR Petroleum, этот пункт считается полезным для владельцев автотранспортных средств, использующих автомобильную дорогу Физули-Гадрут-Шуша. На указанном АЗС будут предлагаться бензин марки "АИ-92" и дизельное топливо.

Кроме того, на Шушинском направлении "Дороги Победы" планируется ввести в эксплуатацию еще одну АЗС модульного типа.

Ранее ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию модульные АЗС в Шушинском и Агдамском районах. Последняя сданная в эксплуатацию АЗС расположена в селе Эйвазлы Губадлинского района. Всего ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах четыре АЗС.

В настоящее время на территории страны действуют 43 сети АЗС и 11 баз нефтяных терминалов под брендом SOCAR.

ЗАО SOCAR Petroleum, имеющий единственный в стране терминал сжиженного природного газа (CNG) и сеть CNG, является лидером в стране по продажам экологически чистого топлива CNG. На АЗС, работающих под брендом SOCAR, имеется ряд преимуществ для клиентов, в том числе возможность проверки точности объема топлива.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоNew filling station under SOCAR brand commissioned in Hadrut
Версия на азербайджанском языке ФотоHadrutda “SOCAR” brendli yeni yanacaqdoldurma məntəqəsi istifadəyə verilib

Самое читаемое

Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi