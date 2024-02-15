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В Финляндии допускают возобновление работы Balticconnector в намеченный срок

В Финляндии допускают возобновление работы Balticconnector в намеченный срок Финская компания Gasgrid, оператор газопропровода Balticconnector, ожидает восстановления его работы к намеченному ранее сроку - 22 апреля.
Энергетика
15 февраля 2024 г. 18:35

Финская компания Gasgrid, оператор газопропровода Balticconnector, ожидает восстановления его работы к намеченному ранее сроку - 22 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ориентировочная дата ввода газопровода в эксплуатацию - 22 апреля 2024 года при условии, что предстоящие ремонтные работы будут проведены в плановом порядке", - отмечается в сообщении компании.

Gasgrid следит за развитием ледовой обстановки в Финском заливе и, по текущим оценкам, ледовая обстановка не является непосредственным препятствием для начала ремонтных работ.

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