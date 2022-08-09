В Евросоюзе вступают в силу новые правила по снижению спроса на газ

Сегодня в Евросоюзе вступают в силу новые правила по сокращению на 15% спроса на газ в ближайшие месяцы.

Сегодня в Евросоюзе вступают в силу новые правила по сокращению на 15% спроса на газ в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Речь идет о плане по добровольной экономии газа, однако снижение его потребления может стать обязательным для государств союза.

Восьмого августа в Официальном журнале было опубликовано регулирование "о согласованных мерах по снижению спроса на газ", которое 5 августа было одобрено Советом ЕС.

"Настоящее регулирование вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза", - отмечается в документе.

Оно будет применяться в течение одного года с момента его вступления в силу. Еврокомиссия должна будет к маю следующего года провести его оценку. ЕК будет иметь возможность предложить пролонгировать срок действий регламента.

За введение новых правил проголосовало 25 из 27 государств Евросоюза - против высказались Польша и Венгрия. Однако для принятия документа была необходима поддержка квалифицированного большинства стран ЕС. Новое регулирование "имеет прямое применение во всех государствах-членах" Евросоюза