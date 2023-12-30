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В Европе цена газа в 2023 году упала в три раза

В Европе цена газа в 2023 году упала в три раза Средняя цена газа в Европе по итогам 2023 года упала в три раза, почти до 464 доллара за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
30 декабря 2023 г. 10:45
В Европе цена газа в 2023 году упала в три раза

Средняя цена газа в Европе по итогам 2023 года упала в три раза, почти до 464 доллара за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом сообщает на ТАСС на основе анализа данных лондонской биржи ICE.

Основными факторами такого снижения стали теплая погода, рекордно высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе.

Всего по итогам 2023 года падение цены газа в Европе составило около 67%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в текущем году составила порядка 464 доллара за 1 тыс. куб. м против 1,4 тыс. доллара годом ранее.

Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около 845 долларов за 1 тыс. куб. м, 30 ноября 2023 года - на уровне 470 долларов, то 29 декабря 2023 года торги закрылись на отметке около 367 долларов.

Некоторый подъем цен, начиная с августа, был в основном вызван незапланированными перебоями в поставках газа в регион. Такими событиями стали забастовки рабочих на австралийских заводах по производству СПГ, расширение военного конфликта на Ближнем Востоке, в том числе приостановка добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле и трудности с судоходством в Красном море. Кроме того, работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с повреждением.

Однако к началу текущего отопительного сезона европейские страны накопили в своих подземных хранилищах рекордные 99,63% запасов газа, что позволило замедлить рост цен к концу года. При этом потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья упало до уровня 1996 года.

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Версия на английском языке Europe gas prices down threefold in 2023

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