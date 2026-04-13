Скончался народный артист Магсуд Мамедов

Сегодня в возрасте 97 лет скончался балетмейстер, народный артист Магсуд Мамедов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

Магсуд Давуд оглу Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С ранних лет начал заниматься танцами. В 1950 году окончил Московское хореографическое училище. С 1951 года связал свою судьбу с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета.

Магсуд Мамедов с большим успехом исполнял сложные партии в произведениях мирового и азербайджанского балетного искусства - Зигфрид ("Лебединое озеро"), Альберт ("Жизель"), Базиль ("Дон Кихот"), Полад ("Девичья башня"), Азад ("Гюльшен"), Фархад ("Легенда о любви"), Ленни ("Тропою грома") и др., завоевав глубокую симпатию любителей балета.

На протяжении своей творческой деятельности Магсуд Мамедов работал также в Египте, Йемене, Алжире, Турции и Швеции, внося большой вклад в пропаганду нашего национального хореографического искусства.

За заслуги в развитии национальной культуры Максуд Мамедов в 1955 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист", а в 1970 году - "Народный артист".

В 2019 году он был удостоен ордена "Шохрат", с 2002 года - персональной пенсии президента.