Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    13 апреля, 2026
    • 17:51
    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Сегодня в возрасте 97 лет скончался балетмейстер, народный артист Магсуд Мамедов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

    Магсуд Давуд оглу Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С ранних лет начал заниматься танцами. В 1950 году окончил Московское хореографическое училище. С 1951 года связал свою судьбу с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета.

    Магсуд Мамедов с большим успехом исполнял сложные партии в произведениях мирового и азербайджанского балетного искусства - Зигфрид ("Лебединое озеро"), Альберт ("Жизель"), Базиль ("Дон Кихот"), Полад ("Девичья башня"), Азад ("Гюльшен"), Фархад ("Легенда о любви"), Ленни ("Тропою грома") и др., завоевав глубокую симпатию любителей балета.

    На протяжении своей творческой деятельности Магсуд Мамедов работал также в Египте, Йемене, Алжире, Турции и Швеции, внося большой вклад в пропаганду нашего национального хореографического искусства.

    За заслуги в развитии национальной культуры Максуд Мамедов в 1955 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист", а в 1970 году - "Народный артист".

    В 2019 году он был удостоен ордена "Шохрат", с 2002 года - персональной пенсии президента.

    Магсуд Мамедов Министерство культуры Азербайджана Академический театр оперы и балета
    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    Последние новости

    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    Лента новостей