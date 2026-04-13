Трамп: Иран очень хочет заключить сделку с США
- 13 апреля, 2026
- 20:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении соглашения и уже вышел на контакт с американской стороной.
Как сообщает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Могу сказать, что с нами связалась другая сторона [Иран ред.] - они очень, очень хотят заключить сделку", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что ключевым разногласием на переговорах остается ядерная программа. "Речь шла о ядерном вопросе. У Ирана не будет ядерного оружия. Мы договорились по многим пунктам, но по этому - нет. Думаю, они согласятся", - заявил он.
Президент США также положительно оценил работу вице-президента Джей Ди Вэнса и переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые представили американскую сторону на переговорах в Исламабаде.