    • 13 апреля, 2026
    Трамп: Иран очень хочет заключить сделку с США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении соглашения и уже вышел на контакт с американской стороной.

    Как сообщает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Могу сказать, что с нами связалась другая сторона [Иран ред.] - они очень, очень хотят заключить сделку", - отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что ключевым разногласием на переговорах остается ядерная программа. "Речь шла о ядерном вопросе. У Ирана не будет ядерного оружия. Мы договорились по многим пунктам, но по этому - нет. Думаю, они согласятся", - заявил он.

    Президент США также положительно оценил работу вице-президента Джей Ди Вэнса и переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые представили американскую сторону на переговорах в Исламабаде.

    Tramp: İran ABŞ ilə saziş bağlamağı çox istəyir

    Последние новости

    04:37

    В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

    Другие страны
    04:22

    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    Другие страны
    03:54
    Видео

    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Другие страны
    03:17

    Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"

    Другие страны
    02:46

    Вэнс: США достигли своих целей в Иране

    Другие страны
    02:09

    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    Другие страны
    01:38

    ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд

    Другие страны
    01:24

    МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров

    В регионе
    00:57

    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

    Другие страны
    Лента новостей