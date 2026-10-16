ВБ привлек 100 млн долларов частных инвестиций в экономику Азербайджана в 2026 финансовом году

Группа Всемирного банка (ВБ) привлекла около 100 млн долларов США частных инвестиций в Азербайджане по результатам 2026 финансового года.

Как передает Report со ссылкой на ВБ, в мировом масштабе объем мобилизованного частного капитала за минувшие четыре года вырос более чем втрое - с 35 млрд долларов в 2022 финансовом году до 112 млрд долларов в 2026 финансовом году.

"В частности, в Азербайджане группа ВБ за 2026 финансовый год обеспечила привлечение порядка 100 млн долларов частного капитала. Действующая Рамочная программа партнерства с Азербайджаном определяет дорожную карту трансформации республики в направлении более конкурентоспособной и инклюзивной экономической модели. Документ ориентирован на две приоритетные задачи: наращивание производительности и формирование качественных рабочих мест, а также укрепление устойчивости и экологической направленности экономики", - отмечается в заявлении ВБ.

Программа нацелена на содействие занятости населения, поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и обеспечение более широкого доступа к устойчивому финансированию. Помимо этого, она способствует развитию Среднего коридора в сфере торговли и транзита, обновлению цифровой инфраструктуры, интеграции передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению эффективности управления водными ресурсами.