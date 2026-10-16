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    ВБ привлек 100 млн долларов частных инвестиций в экономику Азербайджана в 2026 финансовом году

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 09:54
    ВБ привлек 100 млн долларов частных инвестиций в экономику Азербайджана в 2026 финансовом году

    Группа Всемирного банка (ВБ) привлекла около 100 млн долларов США частных инвестиций в Азербайджане по результатам 2026 финансового года.

    Как передает Report со ссылкой на ВБ, в мировом масштабе объем мобилизованного частного капитала за минувшие четыре года вырос более чем втрое - с 35 млрд долларов в 2022 финансовом году до 112 млрд долларов в 2026 финансовом году.

    "В частности, в Азербайджане группа ВБ за 2026 финансовый год обеспечила привлечение порядка 100 млн долларов частного капитала. Действующая Рамочная программа партнерства с Азербайджаном определяет дорожную карту трансформации республики в направлении более конкурентоспособной и инклюзивной экономической модели. Документ ориентирован на две приоритетные задачи: наращивание производительности и формирование качественных рабочих мест, а также укрепление устойчивости и экологической направленности экономики", - отмечается в заявлении ВБ.

    Программа нацелена на содействие занятости населения, поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и обеспечение более широкого доступа к устойчивому финансированию. Помимо этого, она способствует развитию Среднего коридора в сфере торговли и транзита, обновлению цифровой инфраструктуры, интеграции передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению эффективности управления водными ресурсами.

    Частный капитал Всемирный банк (ВБ)
    Dünya Bankı bu il Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 100 milyon dollar özəl kapital cəlb edib
    WB mobilizes around $100M in private capital in Azerbaijan in fiscal year 2026
    44 - Tezliklə
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