В Евросоюзе предлагается увеличить уровень использования возобновляемого газа

Генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон считает необходимым ввести в Евросоюзе обязательную цель по уровню использования возобновляемого газа (получаемого из возобновляемых источников).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

Он прокомментировал решение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) прекратить с конца 2021 года финансировать новые проекты в области ископаемых видов топлива и больше фокусироваться на энергетических проектах, поддерживающих нормальное состояние климата.

"Политика ЕИБ в области кредитования энергетики открывает новую эру для газа… Это важный шаг на пути достижения цели углеродной нейтральности кгоду, что поддерживает и Eurogas", - говорится в релизе.Ранее Еврокомиссия предложила стратегии, согласно которым чистые выбросы парниковых газов в атмосферу (то есть выбросы и их абсорбирование) кгоду могут быть сведены к нулю. По словам Уотсона, новая кредитная стратегия ЕИБ будет поддерживать развитие систем улавливания и хранения углеродных выбросов, а также использование в энергетических целях водорода и биогаза.

"Европейские институты и страны-члены теперь должны последовать этому примеру и действительно использовать эту возможность. Очевидно, что наилучшим способом подчеркнуть необходимость этих новых газовых технологий было бы введение общеевропейских обязательных целей по возобновляемому и декарбонизированному газу", - приводятся в сообщении слова Уотсона.

В настоящее время Евросоюз активно использует природный газ, импортируя большую его часть. Основным поставщиком этого вида топлива в ЕС является Россия. Однако Еврокомиссия стремится диверсифицировать источники энергии в ЕС.

Eurogas - ассоциация, представляющая интересы европейских секторов оптовой, розничной торговли и распределения газа перед институтами власти Евросоюза. Основана в 1990 году. Сейчас в ассоциацию входят 47 компаний и ассоциаций из 21 страны, среди которых Eni, Equinor, GasTerra, "Нафтогаз Украины", Российское газовое общество, Shell Energy Europe, Total, Uniper, Wintershall Dea.