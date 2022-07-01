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В этом году в "Азеригаз" поступило более 2 тыс. обращений

В этом году в "Азеригаз" поступило более 2 тыс. обращений В первом полугодии 2022 года в Департамент метрологии ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 2 тыс. обращений, связанных с счетчиками.
Энергетика
1 июля 2022 г. 17:57
В этом году в Азеригаз поступило более 2 тыс. обращений

В первом полугодии 2022 года в Департамент метрологии ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 2 тыс. обращений, связанных с счетчиками.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Департамента метрологии Зехин Расулов на встрече с представителями СМИ в рамках "Открытых дверей".

Руководитель департамента отметил, что в случае обнаружения сотрудниками ПО вмешательства в работу газового счетчика составляется акт, счетчик снимается в присутствии абонента, опечатывается и отправляется в департамент: "Соответствующее управление отправляет абоненту SMS-уведомление и в присутствии гражданина проводится осмотр счетчика".

З.Расулов отметил, что во всех случаях обслуживание бытовых счетчиков осуществляется за счет "Азеригаз".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bu il sayğaclarla bağlı 2 mindən çox müraciət daxil olub”

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