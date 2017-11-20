В этом году с месторождения "Шахдениз" добыто 7,4 млрд кубометров газа

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ За первые три квартала 2017 года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 7,4 млрд кубометров газа и 1,7 млн тонн (примерно 14 млн баррелей) конденсата.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

За отчетный период добыча газа с "Шахдениз" сократилась на 7,5%, конденсата – на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 30 млн кубометров в сутки или примерно 10,9 млрд кубометров в год.

"В 3-м квартале завершено бурение и передана в эксплуатацию скважина SDA10 на платформе "Шахдениз-1" (Alfa). Возобновлены и продолжаются буровые работы на скважине SDA11. К середине сентября с помощью буровой установки "Истиглал" завершено бурение первой скважины (SDD01) в западном крыле месторождения. Вслед за этим начались завершающие работы на скважине SDD02. С помощью буровой установки Maersk Explorer продолжается бурение продуктивных пластов скважины SDF02. В рамках подготовки к эксплуатации "Шахдениз-2" и постепенного наращивания добычи с помощью буровых установок Maersk Explorer и "Истиглал" уже пробурено 9 эксплуатационных скважин, полностью завершены работы на четырех скважинах в северном крыле и одной скважине в западном крыле месторождения", - говорится в информации.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).