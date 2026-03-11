В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/с
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с), до 54,83 млн б/с.
Как передает Report, об этом говорится в отчете ОПЕК.
Ожидается, что основной вклад в увеличение добычи внесут США, Канада, Бразилия и Аргентина.
В 2027 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, также вырастет на 0,6 млн б/с - до 55,44 млн б/с.
Ключевыми драйверами роста, как ожидается, станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.
