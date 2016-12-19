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    В этом году по трубопроводу Баку-Джейхан прокачано 4 млн тонн нефти

    За 11 месяецев года по магистральным нефтепроводам транспортировано 40 млн тонн нефти

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2016 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 40 249,8 тыс. тонн нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4% меньше соответствующего периода прошлого года.

    На экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 76,9% общего объема транспортируемой нефти.

    За январь-октябрь текущего года по данному трубопроводу транспортировано 30 936,9 тыс. тонн нефти, что на 3% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

    За этот период по BTC прокачано 4,1 млн тонн транзитной нефти, что на 21% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. 

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