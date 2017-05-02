В этом году по BTC транспортировано 8,7 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 242 574 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), за январь-апрель текущего года по BTC транспортировано 8 724 383 тонны нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 мая 2017 года в BTC закачано 330 262 445 тонн нефти.

Помимо этого, в апреле 2017 года по трубопроводу BTC транспортирована 546 171 тонна туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).