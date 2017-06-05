В этом году по Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано 11 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В мае 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 237 140 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), за январь-май текущего года по BTC транспортировано 10 961 523 тонны нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 июня 2017 года в BTC закачано 332 499 585 тонн нефти.

Помимо этого, в мае 2017 года по трубопроводу BTC прокачано 561 762 тонны туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).