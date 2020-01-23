В этом году на АЧГ прогнозируется добыча 187 млн баррелей нефти

К 2020 году на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия объем добычи нефти прогнозируется на уровне 187,6 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2020 год.

Это на 10,4 млн баррелей меньше прогноза на 2019 год (197,1 млн баррелей).

По данным Минэнерго, объем добычи нефти на блоке АЧГ в 2019 году составил 26,237 млн тонн, что на 2 498,7 тыс. тонн или 8,7% меньше, чем в 2018 году.

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года. Первая нефть с месторождения "Чираг" была получена 7 ноября 1997 года.

В настоящее время на АЧГ имеются 6 добывающих платформ и 2 технологические платформы. В рамках очередного этапа разработки АЧГ - проекта "Центрально-Восточный Азери" планируется добыть первую нефть в 2023 году.