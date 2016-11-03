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    В этом году газифицировано 304 многоэтажных дома

    В этих зданиях в целом имеется 8 772 квартиры

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию 304 многоэтажных домов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в этих зданиях в целом имеется 8 772 квартиры.

    Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого представившего необходимые документы многоэтажного дома, отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.

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