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    В этом году газифицировано 247 многоэтажных зданий

    В данных зданиях в целом проживают 4324 семьи

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" в январе-июле 2015 года рассмотрело заявления юридических и физических лиц и газифицировало 247 многоэтажных зданий. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    В данных здания в целом проживают 4324 семьи.

    "В целом ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении газом многоэтажных зданий, представивших необходимые документы и отвечающих всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности”, - сообщили в SOCAR.

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