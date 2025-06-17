В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась почти на 2%

В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась почти на 2%

В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась почти на 2%

https://images.report.az/photo/ef317b27-6d1b-3136-9abb-3b762c734229.jpg https://images.report.az/photo/ef317b27-6d1b-3136-9abb-3b762c734229.jpg

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 20 млрд 910,8 млн кубометров природного газа, из которых 16 млрд 192,8 млн кубометров пришлось на долю товарного природного газа. Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики. За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 0,2%, товарного газа - на 1,7% в годовом сравнении. За 5 месяцев в Азербайджане добыто 11 млн 438,3 тыс. тонн нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 11 млн 411,4 тыс. тонн приходится на товарную нефть. Общий объемы добычи нефти и товарной нефти за отчетный период сократились на 4,9% по сравнению с показателями за 5 месяцев 2024 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram