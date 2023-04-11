Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 11% в этом году

В январе-марте текущего года Азербайджан увеличил экспорт газа на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

В январе-марте текущего года Азербайджан увеличил экспорт газа на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

По словам министра, Азербайджан поставил в Европу 2,9 млрд кубометров газа.

P.Шахбазов сообщил, что за этот период 2,7 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию и 0,9 млрд кубометров - в Грузию.

Министр отметил, что в январе-марте Азербайджан поставил в Турцию 1,4 млрд кубометров газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).