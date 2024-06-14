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В этом году Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 4% 

В этом году Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 4%  В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 20 млрд 866,3 млн кубометров природного газа.
Энергетика
14 июня 2024 г. 10:36
В этом году Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 4% 

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 20 млрд 866,3 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них на долю товарного природного газа пришлось 15 млрд 928,1 млн кубометров.

За отчетный период добыча природного газа выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча товарного газа - на 4,1%.

За прошедшие 5 месяцев в Азербайджане добыто 12 млн 31,5 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 12 млн 4,8 тыс. тонн.

Объемы добычи нефти и товарной нефти в отчетном периоде на 5,7% меньше, чем за первые 5 месяцев 2023 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan boosts commercial gas extraction by 4% in 2023
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan əmtəəlik qaz hasilatını 4 % artırıb

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