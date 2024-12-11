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Азербайджан в этом году экспортировал в Европу около 12 млрд кубометров газа

Азербайджан в этом году экспортировал в Европу около 12 млрд кубометров газа В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 11,7 млрд кубометров газа.
Энергетика
11 декабря 2024 г. 09:43
Азербайджан в этом году экспортировал в Европу около 12 млрд кубометров газа

В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 11,7 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

За указанный период в Турцию экспортировано 9 млрд кубометров газа, в Грузию - 2,2 млрд кубометров.

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано 5,1 млрд кубометров газа.

За 11 месяцев текущего года продажи газа за границу выросли примерно на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycandan Avropaya 12 milyard kubmetrə yaxın qaz ixrac olunub

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