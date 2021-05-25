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В еще 6 городах могут быть реализованы проекты по освещению улиц

В еще 6 городах могут быть реализованы проекты по освещению улиц Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
Энергетика
25 мая 2021 г. 17:58
В еще 6 городах могут быть реализованы проекты по освещению улиц

В городах Гянджа, Мингячевир, Шеки, Габала, Ширван и Лянкяран могут быть реализованы проекты по освещению улиц.

Как сообщает Report, этот вопрос стал объектом обсуждения на встрече президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify - Эриком Рондолата и другими представителями руководства компании.

Президент отметил необходимость продолжения работ, направленных на применение новых технологий, и подчеркнул важность подготовки на очередном этапе проектов освещения улиц в вышеуказанных городах.

Коснувшись инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, глава государства сообщил, что идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам, отметил целесообразность участия компании Signify в данном процессе на стадии подготовки генеральных планов.

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Версия на азербайджанском языке Daha 6 şəhərdə küçələrin işıqlandırılması layihəsi həyata keçirilə bilər

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