В еще 6 городах могут быть реализованы проекты по освещению улиц

Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам

В городах Гянджа, Мингячевир, Шеки, Габала, Ширван и Лянкяран могут быть реализованы проекты по освещению улиц.

Как сообщает Report, этот вопрос стал объектом обсуждения на встрече президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify - Эриком Рондолата и другими представителями руководства компании.

Президент отметил необходимость продолжения работ, направленных на применение новых технологий, и подчеркнул важность подготовки на очередном этапе проектов освещения улиц в вышеуказанных городах.

Коснувшись инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, глава государства сообщил, что идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам, отметил целесообразность участия компании Signify в данном процессе на стадии подготовки генеральных планов.