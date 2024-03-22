В Египте повысили цены на дизельное топливо и бензин

Египетские власти решили повысить цены на бензин и дизельное топливо с 22 марта в связи с увеличением Центробанком процентной ставки и введением свободного обменного курса национальной валюты.

Египетские власти решили повысить цены на бензин и дизельное топливо с 22 марта в связи с увеличением Центробанком процентной ставки и введением свободного обменного курса национальной валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал As-Shorouk.

По его данным, цена за литр бензина АИ-80, АИ-92 и АИ-95 выросла на 1 египетский фунт (около 4 гяпиков) и составляет 11 фунтов, 12,5 фунта и 13,5 фунта соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на 1,75 фунта и стал стоить 10 фунтов, цена газового баллона выросла с 75 до 100 фунтов.

Портал Al-Youm as-Sabia утверждает, что такое решение было вынужденно принято из-за обострения конфликта в секторе Газа и украинского кризиса, которые негативно сказываются на всей мировой экономике и ценообразовании. Издание сообщает, что власти страны неоднократно откладывали повышение цен на топливо, однако на фоне роста процентной ставки и введения свободного обменного курса были вынуждены пойти на этот шаг.