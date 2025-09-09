ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Эфиопии начала работу крупнейшая в Африке ГЭС

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:21
    В Эфиопии начала работу крупнейшая в Африке ГЭС

     В Эфиопии официально введена в эксплуатацию крупнейшая в Африке гидроэлектростанция (ГЭС) "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Согласно сообщениям, торжественная церемония открытия состоялась во вторник в Губе, на ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.

    Строительство станции началось в 2011 году на западе страны, в 30 км от границы с Суданом. Общая стоимость проекта составляет $4,6 млрд.  Это крупнейшая гидроэлектростанция на континенте, имеющая мощность 5250 МВт и представляющая собой каскад плотин. Основная плотина достигает 145 м в высоту и протяженность в 1,8 км.

    С вводом в эксплуатацию ГЭС Эфиопия планирует удвоить производство электроэнергии. В перспективе планируется полностью обеспечить электричеством все население страны, а излишки поставлять соседним государствам. 

    Абий Ахмет во время открытия плотины заявил, что строительство не было нацелено на нанесения вреда соседям, а призвано "обеспечить электроэнергией весь регион".

    С 2012 года Эфиопия ведет переговоры с Египтом и Суданом о правилах использования вод Нила для работы ГЭС. Обеспокоенные возможностью одностороннего управления огромным водохранилищем без международных соглашений, соседние государства пока не пришли к единому решению.

