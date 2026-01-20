В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопада

В Джалилабадском районе Азербайджана из-за сильного снегопада более чем в 50 селах приостановлено электроснабжение.

Как сообщает Report, неблагоприятные погодные условия осложнили движение на автодороге Джалилабад–Ярдымлы, а в горных районах дороги полностью закрыты.

В отдельных местах из-за сильного снега и гололеда автомобили застряли на трассе.

Снегопад нанес ущерб электросетевому хозяйству района. В результате обрыва межсельских и внутрисельских линий электропередачи подача электроэнергии в ряде населенных пунктов приостановлена.

В районной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ведутся восстановительные работы и расчистка дорог. В горных селах высота снежного покрова превышает 50 см.