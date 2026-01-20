Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопада

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 14:10
    В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопада

    В Джалилабадском районе Азербайджана из-за сильного снегопада более чем в 50 селах приостановлено электроснабжение.

    Как сообщает Report, неблагоприятные погодные условия осложнили движение на автодороге Джалилабад–Ярдымлы, а в горных районах дороги полностью закрыты.

    В отдельных местах из-за сильного снега и гололеда автомобили застряли на трассе.

    Снегопад нанес ущерб электросетевому хозяйству района. В результате обрыва межсельских и внутрисельских линий электропередачи подача электроэнергии в ряде населенных пунктов приостановлена.

    В районной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ведутся восстановительные работы и расчистка дорог. В горных селах высота снежного покрова превышает 50 см.

