В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопада
Энергетика
- 20 января, 2026
- 14:10
В Джалилабадском районе Азербайджана из-за сильного снегопада более чем в 50 селах приостановлено электроснабжение.
Как сообщает Report, неблагоприятные погодные условия осложнили движение на автодороге Джалилабад–Ярдымлы, а в горных районах дороги полностью закрыты.
В отдельных местах из-за сильного снега и гололеда автомобили застряли на трассе.
Снегопад нанес ущерб электросетевому хозяйству района. В результате обрыва межсельских и внутрисельских линий электропередачи подача электроэнергии в ряде населенных пунктов приостановлена.
В районной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ведутся восстановительные работы и расчистка дорог. В горных селах высота снежного покрова превышает 50 см.
Последние новости
14:32
В прошлом году 5,7% расходов населения Азербайджана были связаны с топливомЭнергетика
14:30
Фото
Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ФинляндииВнешняя политика
14:27
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:16
Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в МосквеВ регионе
14:12
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%Финансы
14:10
В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопадаЭнергетика
14:08
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский КурдистанВнешняя политика
13:59
В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головыДругие страны
13:55