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В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение

В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение В Абшеронском районе, а также на некоторых
Энергетика
9 января 2025 г. 19:11
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение

На некоторых территориях Абшеронского района, Бинагадинского и Наримановского районов Баку 10 января временно будет приостановлено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на ГРС "Дигях" с 10 января с 10:00 и до завершения работ планируется временное прекращение газоснабжения в Бинагадинском районе, промысловой зоне поселка Бинагади, дороги Баксол, Бинагадинского шоссе, части поселка М.А.Расулзаде и в Абшеронском районе, в селах Фатмаи, Горадиль, Дигях, Мухаммади и прибрежной части села Новханы.

Также в связи с ремонтно-монтажными работами на улице Дж.Гаджибейли в Наримановском районе завтра с 10:00 будет приостановлено газоснабжение потребителей на улицах Буньядзаде, Казымзаде, Н.Шахбазова, Дж.Гаджибейли, Бакиханова.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron və Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

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