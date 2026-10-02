В двух районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня, 2 октября, в некоторых частях Ясамальского и Гарадагского районов Баку в связи с ремонтными работами будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в ряде трансформаторных пунктов Ясамальского и Гарадагского районов будут проведены ремонтные работы с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

По данным компании, с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Айны Султановой, Исфандияра Зулалова, Мирали Сеидова, Умида Акперова, а также на части проспекта Матбуат, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж.

В некоторых частях поселка Бута, входящих в зону обслуживания Гарадагского районного управления энергоснабжения и продаж, с 10:00 до 12:00 ожидается кратковременный перерыв в подаче электроэнергии.

После завершения ремонтных работ планируется обеспечить абонентов на указанных территориях более качественным и стабильным электроснабжением.