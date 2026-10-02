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    В двух районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 08:41
    В двух районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Сегодня, 2 октября, в некоторых частях Ясамальского и Гарадагского районов Баку в связи с ремонтными работами будет временно ограничена подача электроэнергии.

    Как сообщает Report, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

    Отмечается, что в ряде трансформаторных пунктов Ясамальского и Гарадагского районов будут проведены ремонтные работы с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

    По данным компании, с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Айны Султановой, Исфандияра Зулалова, Мирали Сеидова, Умида Акперова, а также на части проспекта Матбуат, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж.

    В некоторых частях поселка Бута, входящих в зону обслуживания Гарадагского районного управления энергоснабжения и продаж, с 10:00 до 12:00 ожидается кратковременный перерыв в подаче электроэнергии.

    После завершения ремонтных работ планируется обеспечить абонентов на указанных территориях более качественным и стабильным электроснабжением.

    ОАО Азеришыг Ограничения подачи электроэнергии
    Yasamal və Qaradağın bəzi ərazilərində işıq kəsiləcək
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