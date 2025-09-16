В двух районах Баку не будет газа
Энергетика
- 16 сентября, 2025
- 09:27
Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку частично будет приостановлено газоснабжение.
Об этом Report сообщили в "Азеригаз".
Перебои в подаче газа ожидаются с 10:00 на территории Молочного совхоза в поселке Бина и улице Али Исазаде, а также в поселке Забрат и селе Кюрдаханы Сабунчинского района.
Последние новости
10:01
Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделеДругие страны
09:54
В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержанПроисшествия
09:48
Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в БританииФинансы
09:41
Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничествуДругие страны
09:39
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭнергетика
09:34
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАСДругие страны
09:30
Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в ПортугалииФутбол
09:27
В двух районах Баку не будет газаЭнергетика
09:26