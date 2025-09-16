В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку частично будет приостановлено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

Перебои в подаче газа ожидаются с 10:00 на территории Молочного совхоза в поселке Бина и улице Али Исазаде, а также в поселке Забрат и селе Кюрдаханы Сабунчинского района.