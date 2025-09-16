Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 16 сентября, 2025
    • 09:27
    В двух районах Баку не будет газа

    Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку частично будет приостановлено газоснабжение.

    Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

    Перебои в подаче газа ожидаются с 10:00 на территории Молочного совхоза в поселке Бина и улице Али Исазаде, а также в поселке Забрат и селе Кюрдаханы Сабунчинского района.

    газоснабжение Азеригаз Сабунчинский район
    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

