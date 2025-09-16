Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
Energetika
- 16 sentyabr, 2025
- 09:17
Bu gün Bakının Sabunçu və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması, siyirtmənin quraşdırılması və yeni çəkilmiş qaz kəmərinin mövcud şəbəkəyə qoşulması, eləcə də Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi və Kürdəxanı kəndini təbii qazla təmin edən qaz xəttində aşkar olunmuş sızmaların ləğvi ilə əlaqədar sentyabrın 16-da saat 10:00-dan işlər başa çatanadək Binə qəsəbəsi Südçülük sovxozu adlanan ərazinin və Əli İsazadə küçəsinin, həmçinin Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi və Kürdəxanı kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
