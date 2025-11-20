В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в Хатаинском и Бинагадинском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами ​​с 10:00 подача газа будет приостановлена на улицах Сулеймана Везирова, Фазаила Байрамова, Сергея Сенюшкина, Натига Алиева и проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, а также в 8-м микрорайоне, на улицах С. Бахлулзаде и Дарнагюль в Бинагадинском районе.