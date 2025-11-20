Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 20 ноября, 2025
    • 09:32
    В двух районах Баку не будет газа

    Сегодня в Хатаинском и Бинагадинском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    В связи с ремонтными работами ​​с 10:00 подача газа будет приостановлена на улицах Сулеймана Везирова, Фазаила Байрамова, Сергея Сенюшкина, Натига Алиева и проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, а также в 8-м микрорайоне, на улицах С. Бахлулзаде и Дарнагюль в Бинагадинском районе.

    ПО "Азеригаз" газоснабжение
    Bakının iki rayonunun qaz təchizatı dayandırılacaq

    Последние новости

    09:56
    Фото

    Министры юстиции Азербайджана и Казахстана обсудили применение ИИ в сфере юстиции

    Происшествия
    09:50

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $68

    Энергетика
    09:46

    Нефть марки Brent подорожала до $63,76 за баррель

    Энергетика
    09:32

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:32
    Видео

    Во Вьетнаме в результате проливных дождей и наводнений погибли 16 человек

    Другие страны
    09:32

    Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в 4 дисциплинах на Исламиаде

    Командные
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2025)

    Финансы
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.11.2025)

    Финансы
    08:55

    В Японии выступили против пересмотра трех безъядерных принципов

    Другие страны
    Лента новостей