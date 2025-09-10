В двух районах Баку будет приостановлена подача газа

Завтра в Хатаинском и Наримановском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили из ПО "Азеригаз".

На время проведения ремонтных работ 11 сентября с 10:00 будет приостановлена подача газа на улицах И.Абилов, Комбинат, Худу Мамедов, Мухаммед Хади, Ширвани, Ашуг Гурбани в Хатаинском районе, а также на проспекте Хатаи, улицах А.Демирчизаде, Карабах, А.Ализаде и Г.Гадирбекова в Наримановском районе столицы.